"L'E R" 10 Oct 2020 "Selon une étude émiratie 42% des jeunes arabes songent à émigrer" Près d’un jeune sur deux issus de 17 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient souhaite quitter son pays, le plus souvent pour des raisons économiques. C’est ce qui ressort d’une étude menée par Asda’a BCW, une agence indépendante basée à Dubaï, spécialisée des thèmes se rapportant à la jeunesse dans le monde arabe. Relayé par plusieurs médias internationaux tels que le russe Sputnik ou radio France international, avance que les Algériens et les Tunisiens constituent la majorité de ceux, qui tentent de traverser la Méditerranée, pour demander l’asile. Dans l’ensemble, estime l’étude, ce sont 42% des jeunes âgés de 18 à 24 ans, qui songent sérieusement à tenter leur chance dans un autre pays que le leur. D’après les statistiques qu’elle a publiées, 15% des ces jeunes, représentants une tranche de 30 millions sur une population globale de 300 millions de personnes, sont déjà passé à l’acte, en entamant les démarches administratives pour émigrer. L’agence, qui a mené une enquête auprès d’un échantillon de 4 000 jeunes, avant la crise sanitaire et pendant la propagation de l’épidémie du coronavirus, indique dans son enquête que la raison principale derrière cette envie de changement est purement économique. « Le chômage qui affecte un jeune sur trois (deux fois plus que la moyenne mondiale) est la première motivation les poussant à tenter leur chance ailleurs », mentionne l’étude. Le second motif relevé par l’étude est liée à la corruption, « dénoncée par une majorité de 77% de Libanais, déterminés à quitter leur pays, quels qu’en soient les risques. L’étude, dont les initiateurs semblent faire de la promotion indirecte pour les Emirats arabes unis, inclue ce pays parmi les destinations favorites des potentiels migrants, qui sont le Canada, Les Etats-Unis, l’Angleterre et l’Allemagne. Selon la même étude, un pays comme la France ne fait plus partie des destinations les plus convoitées, depuis 2013. En un mot, l’agence Asda’a BCW n’a rien inventé, et son étude n’a rien d’un scoop. Toutefois, il est à signaler sa propension à hisser les Emirats arabes unis à un rang que ce dernier pays est loin de mériter. En évacuant toutes les questions liées à la politique et aux libertés individuelles et collectives, les instigateurs de cette étude excluent Dubaï des critiques. Il va sans dire qu’il y’a des arrière-pensées qui ont motivé l’élaboration de cette étude, car la réalité des jeunes au Maghreb notamment est beaucoup plus complexe que ne le croient les animateurs de l’agence. Algériens, Tunisiens et Marocains nourrissent d’autres ambitions, qu’il leur est impossible d’atteindre dans leurs pays. Certes le paramètre économique guide la plupart des migrants potentiels, mais il ne constitue guère l’essentiel. D’autres facteurs entrent en lice. Mais cela est une paire de manches, qui n’intéresse pas les animateurs de l’agence Asda’a BCW. M.M