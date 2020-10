"L'E R" Sadouki Soufiane 08 Oct 2020 Annaba "Retour sur une visite Eulma promise à un avenir meilleur"Hier matin, le conseiller chargé de mission auprès de la Présidence de la République pour le suivi des zones d’ombre, Brahim Merad et le wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine ont visité et inspecté les projets en cours et l’état des lieux de la commune d’El Eulma, et ce, dans le cadre de l’effort national pour développer les zones d’ombre . C’est au niveau du douar Lebhalil que le conseiller du président et le wali d’Annaba ont eu un aperçu des projets en cours et à venir concernant le développement de cette localité d’El Eulma. Partiellement coupée du reste de la wilaya et notamment du chef-lieu de la commune d’El Eulma, cette localité dont personne ou presque en dehors de cette commune ne connait l’existence répond à tous les critères d’une « zone d’ombre ». Un abandon et une injustice qui demandent réparation. Un fait, une triste réalité que l’état au même titre que le premier responsable d’Annaba sont en phase de rectifier, dans l’esprit de l’Algérie nouvelle mais aussi de la justice pour les habitants délaissés des zones d’ombre d’Annaba. Dans ce contexte optimiste et idéaliste, M. Merad Brahim et M. Berimi Djamel Eddine ont inspecté le projet de réhabilitation du chemin communal menant vers le douar Lebhalil. Sans routes, ni eau, ni système d’assainissement, la direction des travaux publics et la direction des ressources en eaux sont en charge conjointement de réaliser 1.500 mètres de routes pour relier la localité à la commune d’El Eulma, avec à plus de 11 millions de Da, mais aussi l’installation d’un réseau d’assainissement des eaux usées. Au final, personne n’est mieux placé pour connaitre les besoins et nécessités de cette localité que ses propres habitants. Sur place le conseiller et le wali ont pris le temps d’écouter les doléances des habitants. Des doléances et des demandes réalistes, simples et auxquelles ils auraient dû accéder depuis le jour de leur installation sur ces terres, des décennies auparavant. Ces gens qui vivent dans la localité Lebhalil qui signifie « les vagabonds », vivent si ce n’est qu’ils survivent dans des conditions inhumaines. Bien plus qu’une route et d’une bouche d’égout, ils n’ont ni électricité, ni eau potable, un transport public inconstant et encore moins un transport scolaire pour les enfants qui traversent des kilomètres sous la pluie et dans la boue, l’hiver pour rejoindre leurs classes. Des faits et réalité que M. Merad Brahim et M. Berimi Djamel Eddine ont recueillis auprès des habitants, sans intermédiaire, s’engageant à rendre aux habitants leur dignité et mettre un terme à cet état des lieux en développant cette zone d’ombre. Même si la visite du conseiller chargé de mission auprès de la Présidence de la République pour le suivi des zones d’ombre, M. Merad Brahim, qui a pris fin hier, son rôle est d’inspecter, planifier et booster les projets de développement des zones d’ombre au niveau national. Au niveau local, le wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine est déjà à l’œuvre pour développer les zones d’ombre, étant à l’écoute des doléances des citoyens. Comme ce fut le cas avec les habitants de la cité Boukhadra 2, cette semaine, où il a chargé l’APC d’El Bouni de présenter un rapport de situation complet sur la cité et les anomalies présentées par ses habitants. De même, en marge de la localité Lebhalil et dans le cadre du programme d’aide aux zones d’ombre de la wilaya d’Annaba, la commune d’El Eulma a dans un premier temps bénéficié d’une enveloppe de plus de 22 milliards de centimes pour l’aménagement urbain et les systèmes d’irrigation de plusieurs de ses localités. Sadouki Soufiane