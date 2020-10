"L'Expression" Wahib AÏT OUAKLI 11-10-2020 "ZOnes d’ombre à oran Et la lumière fut!"L'espiègle nébuleuse bureaucratique et putrescible a, des décennies durant, pris en otage cette wilaya, alors que celle-ci pouvait facilement se défaire de sa dépendance de la budgétisation centrale, en mobilisant ses propres moyens. La wilaya d'Oran étant une contrée agricole par excellence a été ravagée par la bétonisation sauvage et l'architecture, ne répondant à aucune norme. La mafia du foncier s'est déchaînée des années durant, en s'en prenant au tissu maritime, grâce à la complicité de ses responsables locaux qui ne juraient que par sa «destruction massive», cette contrée a fini par céder; ses enfants sont d'autant plus chagrinés par le triste sort auquel est vouée leur belle carte postale aux couleurs chatoyantes qu'ils attendent, ambitionnant le changement, et ne désenchantent pas malgré leur écoeurement. Classée comme wilaya à zones d'ombre, alors que cette ville a, des années durant, fait de l'ombre aux plus grandes villes méditerranéennes rivalisant avec elles, grâce à sa beauté aujourd'hui fanée. Elle est pourtant en passe de sortir de son ombre pour voir la lumière du grand jour et en finir avec la gestion bureaucratique et impropre pour réparer les torts des responsables qui se sont succédé n'ayant pas levé le petit doigt pour la défendre des attaques agressives ayant dénaturé cette wilaya, détournant son foncier en laissant ses habitants se débattre contre les aléas de la vie. Lourd est le tribut laissé par cette mafia et pour lequel le prix à payer est doublement lourd. Car, il s'agit, en plus, de réparer la bêtise humaine orchestrée précédemment, de relancer la machine du développement. Comment et par où doit-on commencer? Aujourd'hui, tous les segments susceptibles d'apporter un plus sont à relancer. «Pour peu que ces zones sortent de l'ombre», dit-on localement. Comme premières opérations, la wilaya d'Oran a consacré pas moins de 116 milliards de centimes, dédiés exclusivement aux projets devant venir à bout de «l'indigence», dont souffraient plusieurs localités composant, pourtant, le territoire de la deuxième capitale économique du pays. Le coup d'envoi a été donné à plusieurs opérations d'envergure par la wilaya d'Oran, celle-ci a, jusque-là, répertorié 20 localités à développer, en leur consacrant plusieurs dizaines de projets d'aménagement. Cette wilaya a ordonné le lancement des opérations ayant bénéficié d'une inscription financière et qui n'ont toujours pas vu leurs projets réalisés. Sur les 502 opérations, près de 200 projets budgétisés n'ont pas été matérialisés. D'importantes mesures ont été décidées, à commencer par le lancement immédiat de ces projets. D'autant plus que rien n'entrave le déclenchement de ces opérations après que les quatre groupes pour le recensement des zones d'ombre eurent accompli leurs missions en ayant recensé les points noirs à travers 26 communes. Ces mêmes groupes ont été affectés dans les localités d'Es Sénia, Oued Tlélat, Aïn Türck, Boutlélis, Béthioua, Arzew, Gdyel et Bir El Djir. Ces groupes de travail comprennent des représentants de différents secteurs d'activité et des élus locaux. Quant à ceux siégeant à l'Assemblée de wilaya, ces derniers ont été chargés de dénombrer les zones connaissant des déficits ou encore du retard en matière de développement local. Les préoccupations des populations ont, à partir de ce fait, été, dans leur ensemble, identifiées, d'où la prise en charge et le lancement des travaux.