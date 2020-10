"ALGERIEPART PLUS" - 10 OCTOBER 2020 "La Directrice de la Garde civile espagnole, à Alger, se plaint du phénomène de la ”Harga” !"La Directrice de la Garde civile espagnole, Maria Gamez Gamez, a effectué, le 06 Octobre 2020, une visite d’une journée en Algérie, « dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays », a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Le Général Noureddine GOUASMIA, Commandant la Gendarmerie Nationale avait reçu la délégation de la Garde Civile Espagnole, conduite par Mme Maria Gamez Gamez au niveau du siège de la Gendarmerie Nationale. Le Général Noureddine GOUASMIA, et Mme Maria Gamez Gamez au niveau du siège de la Gendarmerie Nationale. Maria Gamez Gamez a également été reçue par le Commandant du service national des garde-côtes relevant du Commandement des forces navales, le Général Châalal Abdelaziz. Les discussions ont porté sur « les voies et moyens de coopération et d’échange d’expertises entre la Gendarmerie nationale et son homologue espagnole, en matière de sécurité publique et de lutte contre le crime organisé » et « les domaines de coopération et de coordination entre les deux pays en matière de sécurité maritime ». Maria Gamez Gamez a avec le Général Châalal Abdelaziz Cette visite, qui fait suite au protocole de coopération avait signé avec la garde civile espagnole, a surtout porté sur l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de la lutte contre la contrebande en mer, l’émigration clandestine, ainsi que la formation spécialisée pour l’échange d’expériences au profit des personnels des deux parties. Depuis quelques mois, le phénomène de l’émigration clandestine est à son paroxysme et les unités des Garde-côtes des Façades Maritimes Ouest/2ème RM, Centre/1ère RM et Est/5ème RM, ont intercepté des dizaines d’embarcations de fabrication artisanales et permis le sauvetage de plusieurs centaines de candidats à l’exil. Le 10 Aout 2020, le Ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska Gomez, avait effectué une visite en Algérie. Il avait alors été reçu par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mais également par Sabri Boukadoum, le Ministre des Affaires étrangères, et Kamel Beldjoud le Ministre de l’Intérieur. Les discussions ont porté sur la lutte antiterroriste, et bien entendu sur le crime organisé et l’émigration clandestine. M. Beldjoud avait déclaré à son homologue espagnol que « l’Algérie mobilisait des moyens financiers, matériels et humains très importants pour lutter contre ce phénomène dont elle pâtit ». Si dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les unités des Garde-côtes algériennes des Façades Maritimes Ouest/2ème RM, Centre/1ère RM et Est/5ème RM, ont intercepté durant la période allant du 30 septembre au 06 octobre 2020, plusieurs embarcations de fabrication artisanale, ce qui a permis le sauvetage de 169 personnes. Malgré cela, les autorités espagnoles ont vu arriver sur leurs plages en l’espace de 48 heures, à la fin du mois de Juillet, plus de 480 de personnes à bord de plus de 31 embarcations !