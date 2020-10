DZ FOOT ALG-MEX J-3 : Décrassage pour onze joueur à La Haye/Les Verts se sont entraînés samedi soir 10 octobre 2020 au Zuiderpark Den Haag, en prévision de leur match contre le Mexique mardi (21h00, 20h00 heure algérienne). Onze joueurs étaient concernés par cette séance qui a démarré à 17h30, en l’occurrence Yacine BRAHIMI, Mohamed FARES, Abdel Jalil MEDIOUB, Maxime RAHOU-SPANO, Mehdi ZERKANE, Adlène GUEDIOURA, Sofiane FEGHOULI, Ismaël BENNACER, Baghdad BOUNEDJAH, Raïs M’Bolhi et Izzedine DOUKHA. Malgré une pluie fine, à l’entame de la séance, et un temps froid, le staff technique a appliqué dans le moindre détail les exercices, jeux et situations inscrits au programme, avant de terminer l’entraînement par une opposition sur terrain réduit. Le reste du groupe, à savoir les éléments qui ont pris part au match face au Nigéria, sont restés à l’hôtel pour récupérer de leurs efforts (massages, soins, …). Au menu de la journée du lundi 11 octobre 2020 : • 12h00 : Séance vidéo. • 17h30 : Séance d’entraînement.