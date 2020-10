"L'E R" 12 Oct 2020 Annaba "Algérie Télécom Une randonnée dans le mont de l’Edough au profit des employées"La direction d’Algérie Télécom Annaba a organisé, avant-hier samedi, En collaboration avec l’association pour le développement et la promotion du sport féminin et le club NASSAMET SERAIDI, une randonnée dans le mont de l’Edough au profit de ses employées. Cette première initiative du genre, à permis aux employées d’effectuer une marche de 08 kilomètre à travers les paysages des montagnes de l’Edough, et ce, sous l’œil attentif des guides professionnels de NASSAMET SERAIDI.Aux yeux des participants, cette journée a été l’occasion pour les employées de la direction d’Algérie Télécom Annaba de faire respecter et appliquer à la lettre les orientations des médecins qui consiste consistent à faire du sport, en l’occurrence la marche et gérer le stresse qui est la première cause du cancer. Intervenant lors d’une pause, le docteur Amraoui, médecin au niveau du centre Anti cancer Annaba (CAC), a présenté, à l’occasion, aux invités ayant pris part à cette manifestation, une exposition sur « l’importance du dépistage du cancer du sein, les différents symptômes et personne à risque ainsi que les facteurs à risque et à la fin les différents traitements suivis ». Selon la cellule de communication d’Algérie Télécom, en 2019, et en collaboration avec le centre de lutte contre le cancer du sein (CAC) d’Annaba, pas moins de 67 employées de la DO Annaba ont bénéficiés d’une consultation gratuite et d’un dépistage au cancer du colon par les oncologues du CAC La même source affirme que la Direction d’Algérie Télécom Annaba ne cesse de multiplier les actions de solidarité, de sensibilisation afin de préserver la santé de morale et physique de ses employés. B. Salah-Eddine