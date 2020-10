"L"E R" B. Salah-Eddine 12 Oct 2020 Annaba "Annaba Plusieurs hauts cadres des douanes relevés"La fin de la semaine écoulée, s’est caractérisée par un branle bas de combat au sein des douanes algériennes d’Annaba, dans le cadre d’une opération d’assainissement au niveau des postes d’encadrement intermédiaires des services de la douane. En effet, un important changement a concerné ce weekend plusieurs chefs d’inspection occupant des postes d’encadrement intermédiaires. Il a concerné la relève immédiate de trois cadres parmi eux, deux cadres au port maritime et un responsable au niveau de l’aéroport d’Annaba. Ces derniers cumulent des antécédents disciplinaires, incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions, pour « antécédents disciplinaires relevés dans les bases de données de discipline ». Il s’agit de l’inspecteur principal K.M, occupant le poste de chef d’inspection principale au contrôle des opérations commerciales et de l'inspecteur divisionnaire L. Dj, du poste de chef d'inspection principale à la visite voyageur. Tous deux exerçants au niveau du port maritime d’Annaba. A ces deux cadres et pour les mêmes motifs, il faut ajouter l’inspecteur divisionnaire, en l’occurrence A.N, qui était au poste de chef d’inspection principale de contrôle des opérations commerciales au niveau de l’aéroport international « Rabah Bitat ». Quant aux deux autres, l’un exerçant à l’aéroport d’Annaba et l’autre au niveau du port sec Avicomar, ils ont été rappelés a rejoindre le personnel administratif de la direction régionale des douanes. Elles, en l’occurrence G.A et B.S, ils occupaient respectivement les postes de chef d’inspection principale au contrôle des opérations commerciales au niveau de l’aéroport d’Annaba, et chef d’inspection principale au contrôle des opérations au niveau du port sec AVICOMAR, et ce, pour motif « d'exercices dans des postes sensibles durant des périodes excessivement longues en transgression des normes de et règles administratives régissant la mobilité au niveau de cette catégorie de postes ». Selon toujours la même source, il est également demandé aux responsables locaux du secteur de procéder dans les meilleurs délais, des propositions de désignations de nouveau cadres aux postes concernés, remplissant les conditions de qualifications et de compétences requises pour l’exercice au niveau de ces postes d’encadrement. Tandis-que pour les autres cadres occupants des postes de chef d’inspection principale, il est attendu des comptes rendus d’évaluation de leurs compétences et les performances dans l’exercice de leur fonctions, assortis des avis quant à l’opportunité de leur maintien au niveau des postes occupés ou leur redéploiement. C’est ce qu’a indiqué une décision émanant de S. Khiari, directeur des ressources humaines par intérim à la direction générale des douanes, dont nous détenons une copie.Cependant, et selon des cadres douaniers, force est de s’interroger sur le départ de l’inspectrice en poste au niveau du port sec Avicomar, sachant qu’elle fait l’objet depuis plus de deux mois de suspension sur décision de la direction générale des douanes au même titre que « PSDA » pour non-conformité avec le cahier des charges régissant les ports secs. Les mêmes officiers s’interrogent aussi sur les délais de suspension (60/j) qui ont pris fin le 20 septembre dernier sans que la direction générale des douanes ne se prononce sur leur sort définitif, bien qu’elle l’ait signifiée clairement dans sa dernière correspondance à la veille de sa décision de fermer ces ports secs. B. Salah-Eddine