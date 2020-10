"L'E R" 13 Oct 2020 "Annaba El Bouni Le maire inspecte les projets de plusieurs localités"Dans le cadre de deux programmes de développement des zones d’ombre d’Annaba, le maire d’El Bouni accompagné d’une délégation de l’APC et des directeurs de services d’El Bouni, a effectué hier matin une tournée d’inspection des projets en cours de réalisation et en préparation dans les localités de cette commune. Cette sortie s’inscrit dans la continuité de la visite la semaine dernière du conseiller chargé de mission auprès de la Présidence de la République pour le suivi des zones d’ombre, M. Merad Brahim. Une inspection à la suite de laquelle le wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine a recommandé aux maires des communes d’Annaba, de redoubler d’efforts et de manière concrète dans le traitement du dossier des zones d’ombre d’Annaba. Dans ce contexte, l’APC d’El Bouni est déjà en phase de préparer 3 projets d’aménagement et de restauration de l’aspect urbain des localités d’Essarouel et Oued Enil, comme statué lors de la réunion du 8 octobre, avec le concours de la direction de l’Urbanisme et des entreprises privées. Dans le même contexte, le maire d’El Bouni a effectué hier une sortie d’inspection avec les conseillers municipaux chargés des travaux publics, l’ADE et la SONELGAZ. Lors de cette sortie, le maire et la délégation ont visité plusieurs sites de projets en cours de préparation et de réalisation, notamment des projets d’aménagement de routes et de réseaux d’assainissement des eaux usées, les deux talons d’Achille à El Bouni. Le secteur Zouzina bénéficiera d’un projet de route sur 500 mètres et reliera la cité 56 logements à la route nationale numéro 16. L’APC prévoit aussi de restaurer les 700 mètres de route entre l’exploitation Naiji et Zouzina. La cité 188 logements dans la localité d’Elalalik bénéficiera d’un projet d’installation d’un réseau d’assainissement des eaux usées, au même titre que la cité 88 logements dans la localité d’Ain El Chouhoud. Le canal à proximité de la cité Oudini fera l’objet d’une opération de dragage. Le maire d’El Bouni a aussi visité le projet de réhabilitation de la route reliant les localités de Boussedra et Ain El Chouhoud, sur une distance de 2.5000 mètres. Déjà inscrit dans le programme de réhabilitation et urbanisation d’El Bouni en 2019, ce projet a coûté près de 60 millions de DA. Sadouki Soufiane