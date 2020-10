" L' E R" 14 Oct 2020 Actualité "Privilèges accordés à Ali Haddad Amar Ghoul s’en lave les mains"Le procès en appel de l’homme d’affaires, Ali Haddad, qui s’est poursuivi hier à la Cour d’Alger, pour la troisième journée consécutive, a été marqué par le passage à la barre de Amar Ghoul. Le témoignage de l’ancien ministre des Travaux publics était très attendu. C’est lui tout de même qui a piloté la réalisation de l’autoroute Est-ouest, ce projet du siècle dont le coût a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Selon des estimations élaborées sur la base de documents, l’autoroute aurait coûté à l’Etat algérien, trois fois son prix initial ! Il s’agit d’un véritable scandale aux yeux de l’opinion publique sauf pour Amar Ghoul, qui continue à penser le contraire. « Aucun organe officiel n’apporte de preuve » sur la surévaluation du projet, a-t-il répondu au procureur qui lui rappelait que la presse d’investigation avait publié des chiffres, qui n’ont jamais été démentis. « Vous êtres le maitre de cérémonie (Moul El aârs), lui a lancé le procureur qui l’interrogeait sur « le projet du siècle » et les privilèges accordés par ses soins à Ali Haddad. « Tous les contrats nt ont obtenu l'aval de la commission des marchés du ministère des Finances, je n'ai accordé aucun privilège au groupe Haddad, je n'ai fait qu'appliquer à la lettre les instruction du Premier ministre et les orientations du président de la République qui insistait sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux à caractère social », a répliqué Amar Ghoul. En deux mots, l’ancien ministre des Travaux publics veut toujours faire croire à la justice et aux Algériens, qu’il est innocent et qu’il n’est impliqué dans aucune affaire scabreuse, mais sans avancer le moindre argument le confortant dans ce sens. « A mon époque, en tant que ministre il y a eu pas mois de 5.000 projets et seuls deux projets sont octroyés à Ali Haddad contre 13 autoroutes attribuées selon la formule de simple gré à gré à des entreprises publiques et privées », s’est-il contenté de dire. Vraiment maigre pour faire pencher la balance de son côté. Les contrats de sous-traitance dont a bénéficié l’entreprise ETRHB de Ali Haddad ont été bel et bien imposés sous la pression du cercle présidentiel. Amar Ghoul le sait, mais s’obstine à rester sur une position défensive, qui pourrait ne pas le servir en fin de compte. Il y’a comme de l’Omerta dans l’air ! 20 milliards de dollars ont été consommés dans un projet, dont certaines parties ne sont pas encore livrées, et celui qui se targuait de jouer au foot avec Mohamed Mediene donne l’impression de ne pas vouloir vider son sac. Interrogé sur les travaux des ports de Djendjen, Mostaganem, Béjaia, Annaba, Alger accordés à Ali Haddad, il a déclaré qu’il n’était pas responsable. « Je n’étais plus ministre des Travaux publics, au moment de la passation des contrats pour les ports », s’est-il défendu. Mohamed M