L'E R"14 Oct 2020 Annaba "Issus d’Annaba et de Constantine 12 jeunes harragas disparus en mer"Les familles de 12 jeunes qui avaient tenté l’aventure de la traversée vendredi passé tiennent un rassemblement devant le siège des gardes côtes de la Marine Nationale, pour les supplier de tout faire afin de retrouver leurs enfants. Ces jeunes issus de 4 familles de Constantine et 8 autres d’Annaba n’ont plus donné signe de vie depuis leur départ à bord d’une barque de fortune de construction artisanale. Les recherches sont toujours en cours mais l’impatience de ces familles s’explique par le fait qu’elles ne cherchent plus à retrouver leurs progénitures mais du moins à récupérer leurs corps au cas où ils se seraient noyés. Cette frénésie de passer de l’autre côté de la mer a vu des dizaines de barques partir de toute la façade maritime algérienne, de l’Est à l’Ouest du pays. Les points de départ de la façade Est du pays se situent principalement du côté d’Oued Bakrat, de la ville d’Echatt, Berrihane et la région d’ El Kala. Des centaines de jeunes gens rêvant de l’Eldorado terminent leur passage dans les eaux assassines de la Méditerranée. Depuis l’année 2007 des familles pleurent la disparition de leurs enfants ravis à la fleur de l’âge. D’autres familles pensent qu’ils sont retenus dans les prisons tunisiennes, chose que démentent les autorités de ce pays. Ahmed Chabi