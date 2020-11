*****Meilleurs joueurs de football du XXe siècle***** Le « Meilleur joueur mondial du siècle » est un classement des meilleurs joueurs de football du xxe siècle publié par l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) en 2000. Un classement analogue, celui des « Meilleurs gardiens de but mondial du siècle », ne distingue que les gardiens de but. Parmi les 50 meilleurs joueurs, il y en a 33 provenant d'Europe, 15 d'Amérique et 2 d'Afrique.