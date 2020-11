Lionel Messi:Lionel Messi, parfois surnommé Leo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant au FC Barcelone. Sextuple Ballon d'or et Soulier d'or européen, Messi est vu comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Joueur créatif et complet, il est un buteur et passeur prolifique détenteur de nombreux records : septuple vainqueur du Pichichi, il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone, de la sélection argentine, et le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Auteur de plus de 700 buts en carrière et impliqué sur plus de 1000 buts, il est actuellement le septième meilleur buteur de l'histoire du football en matchs officiels et le meilleur passeur du xxie siècle. Il détient le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison, sur une année civile, et le record de buts sur une saison dans un championnat européen. Messi se distingue également comme étant le meilleur dribbleur du monde et l'un des meilleurs passeurs décisifs de ce sport, étant le meilleur passeur de l'histoire du championnat d'Espagne, de la Copa América, et le deuxième de la Ligue des champions. Débutant le football dans sa ville natale de Rosario au sein du club des Newell's Old Boys, il est atteint d'un problème de croissance lorsqu'il rejoint à treize ans le centre de formation du FC Barcelone, qui financera son traitement hormonal. Joueur d'un seul club depuis ses débuts professionnels à seize ans, il a depuis disputé plus de 720 matches sous les couleurs blaugrana, devenant ainsi le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club catalan. Avec trente-six titres remportés en carrière dont trente-quatre avec son club, il est le joueur barcelonais et argentin le plus titré de l'histoire et possède l'un des plus beaux palmarès de son sport. Avec Barcelone, il a notamment remporté quatre Ligues des champions, dix championnats d'Espagne et six Coupes d'Espagne. Avec son pays, Messi remporte avec les sélections de jeunes la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2005 ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2008. International depuis ses dix-sept ans, il devient le plus jeune joueur et buteur de l'histoire de son pays en Coupe du monde en 2006. L'année suivante, sa sélection s'incline en finale de la Copa America tandis que Messi est désigné meilleur jeune du tournoi. Devenu capitaine de l'Albiceleste en 2011, il mène sa sélection lors de trois finales internationales consécutives. Vice-champion du monde en 2014, il est élu meilleur joueur du tournoi, mais sa sélection échoue en prolongation en finale contre l'Allemagne. En 2015 et 2016, l'Argentine s'incline en finale de la Copa América, à deux reprises aux tirs au but contre le Chili. Sa notoriété dépasse le monde du sport. Il est nommé trois fois dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time et est le premier footballeur de l'histoire à faire la Une du magazine américain. Ambassadeur de l'UNICEF, il a créé une fondation d'aide à l'enfance4 à l'âge de 20 ans.