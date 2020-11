"Annaba Lutte contre le Covid-19 Le CHU doté de 3 respirateurs"

"L'E R"26 Nov 2020 "Annaba Lutte contre le Covid-19 Le CHU doté de 3 respirateursé"Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le wali d’Annaba, a remis dans la matinée d’hier, un don au centre hospitalo-universitaire (CHU) de la wilaya, sous forme de respirateurs artificiels de réanimation. Il s’agit, a-t-on constaté sur place, de trois respirateurs artificiels, d’une valeur totale de près de 4 milliards de centimes, offerts dans le but d’aider les patients de cet établissement hospitalier à lutter contre le Coronavirus. Prenant la parole, le wali, Berimi Djamel-Eddine en l’occurrence, a indiqué que la wilaya veut, à travers sa contribution à cette initiative, mettre en évidence l’implication sans faille des services de l’Etat en vue d’aider les citoyens à surmonter cette épreuve, par la mobilisation des équipements appropriés, à l’image de ces respirateurs artificiels, utilisés notamment pour les patients en insuffisance respiratoire aigüe, sont essentiels dans les cas graves de Covid-19.Le directeur de la santé et de la réforme hospitalière, Nacer Dameche, qui a saisi l’occasion pour rendre hommage aux efforts non-stop et à l’engagement du chef de l’exécutif dans la lutte contre la propagation de la pandémie, a affirmé la nécessité de se doter de ce genre d’équipement, en mesure de sauver de nombreuses personnes infectées. «Ces respirateurs, sont indispensables au traitement des patients atteints d’insuffisance respiratoire aigüe, complication typique des formes sévères et graves du Covid-19 », a-t-il souligné. Le DSP a également exprimé sa reconnaissance envers la wilaya pour « les moyens mis à la disposition du secteur à l’image du siège de l’ONOU d’Annaba, doté de plusieurs centaines de lits, pour éviter l’accumulation de patients dans nos services d’urgence et de réanimation au cas de besoin ».Il est à noter que depuis le début de la pandémie, la wilaya d’Annaba n’a pas lésiné sur les moyens en multipliant les dons de matériel médical, surtout en direction des secteurs de la santé et de l’éducation. En effet, la wilaya d’Annaba a pris des mesures rapides depuis l’apparition du premier cas du Coronavirus, le 15 février dernier pour lutter efficacement contre cette pandémie.Au plan logistique, la wilaya a consacré des affectations financières complémentaires pour acquérir des matériels de prévention, de dépistage et de traitement de pointe, des produits pharmaceutiques, des médicaments et autres moyens de prévention. Autre mesure de lutte contre cette pandémie, la désinfection de tous les sièges des administrations publiques, les moyens de transport public dont dispose-t-elle, ainsi que les stations de transport de voyageurs. B. Salah-Eddine