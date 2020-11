"Annaba L’irathérapie pour traiter les cancers de la Thyroïde"

"L'E R"26 Nov 2020" L’irathérapie pour traiter les cancers de la Thyroïde"Le service de médecine nucléaire du Centre Anti Cancer (CAC) d’Annaba a été récemment équipé d’un SPECT-CT (Single Photon Emission Computed Tomography), un équipement de dernier cri et plus que vital dans le traitement du cancer de la triode par irathérapie. Il s’agit du nouveau scanner SPECT/CT Symbia Intevo Bold présenté par la société Siemens Healthineers en juin 2017, à la réunion annuelle de la Société de Médicine Nucléaire et d’Imagerie Moléculaire (SMNIM) à Denver aux USA. Le dispositif a été créé pour une large gamme d’études cliniques. Il combine la technologie éprouvée de la tomodensitométrie d’émission d’un seul photon (SPECT/CT, la tomodensitométrie d’émission de photon unique) et des capacités avancées de haute performance de la tomographie computérisée. Le SPECT ou tomographie à émission monophonique, consiste en l’injection d’un traceur radioactif émettant des rayons gamma. La caméra SPECT détecte les rayons gamma émis, selon une déclinaison de nombreux angles couvrant les 360° autour de l’organe étudié et génère une image dans les 3 plans de l’espace. Le SPECT/CT consiste à réaliser successivement, lors d’un même examen, sur la même machine, un SPECT puis un CT dans le but de fusionner les images obtenues par chaque modalité (scintigraphie et scanner radiologique) afin d’obtenir une image mixte dite de fusion. On parle d’imagerie hybride. Avec cette nouvelle acquisition, le service de médecine nucléaire a mis en place 5 chambres pour le traitement du cancer de la thyroïde par irathérapie. Sadouki Soufiane