"Annaba Prévention contre la Covid 19 Les policiers veillent au grain"

"L'E R" 26 Nov 2020 "Prévention contre la Covid 19 Les policiers veillent au grain" Depuis que l’Algérie a atteint la barre des 1000 cas de Covid-19 par jour, les autorités sanitaires et les pouvoirs publics n’ont pas hésité un seul moment à prendre les dispositions nécessaires en vue de faire face à cette deuxième vague, tout en tirant la sonnette d’alarme sur le danger du virus. L’inobservation des mesures préventives est à l’origine de la montée en puissance du nombre des personnes contaminées au coronavirus, nous dit-on. A l’instar des autres villes du pays, la Coquette ne s’est pas tenue à l’écart afin de s’immuniser contre ce virus mortel. Les gendarmes et les policiers sont sur tous les fronts pour faire appliquer ces règles sanitaires et acculer les plus récalcitrants jusque dans leurs derniers retranchements. C’est pourquoi les éléments de ces corps constitués ont, depuis, multiplié les sorties et les opérations de contrôle dans différents points de la ville des jujubes, dans les bus et taxis ainsi qu’au niveau des axes routiers où des barrages ont été installés. Nombre de citoyens se sont réjouis de ces actions entreprises par les services de sécurité pour un mettre un terme à l’anarchie qui règne et sévir contre ceux qui n’appliquent pas les mesures préventives. Des automobilistes, des chauffeurs de bus et de taxi ont été verbalisés et leurs permis de conduire retirés à cause de l’inobservation des mesures sanitaires. Pour certains, le port de la bavette est considéré comme facultatif, ne réalisant pas le danger de la maladie pulmonaire provoquée par le Covid-19, qu’ils peuvent contracter à tout moment. Le laisser-faire et le laxisme sont les causes principales de l’augmentation du nombre impressionnant de contaminés jamais atteint depuis l’apparition du coronavirus dans notre pays. Nejmedine Zéroug