"Constantine CHU La réhabilitation des services, une urgence""

"L'E R"26 Nov 2020 "CHU La réhabilitation des services, une urgence"Tous les services, ou presque, du CHU Benbadis vont bénéficier de travaux de réhabilitation dans les jours à venir, nous affirme Aziz Kabouche, le chargé de la cellule de communication. De la peinture, à l’étanchéité aux sanitaires, entre autres, ce projet, dont l’importance n’est plus à démontrer, va permettre aux personnels soignants de travailler dans des conditions plus au moins meilleures et d’améliorer, par voie de conséquence, la qualité de la prise en charge des malades, selon notre interlocuteur. L’urgence de ce projet est là : les conditions de travail actuelles sont extrêmement difficiles, reconnait-il, d’où l’importance d’entamer des travaux de réhabilitation des services, dont certains sont dans un état déplorable. Sous l’effet de plusieurs facteurs, la surcharge des malades qui viennent, souvent, de toutes les wilayas de la région Est, le centre hospitalo-universitaire de Constantine sombre dans une série interminable de problèmes. Et cette opération de réhabilitation que la direction du CHU tient à lancer s’inscrit, en effet, dans cette volonté de redorer le blason terni de cet établissement de santé publique. Le défi est loin d’être facile à relever, notamment en cette période de crise à la fois sanitaire et financière. Dans ce sillage, nous sommes en droit de se poser deux questions que l’on estime essentielles : quel est le montant dégagé pour cette opération ? Et quel est le délai de réalisation de ces travaux de réhabilitation ? Sans oublier, bien évidemment, le coût des équipements qui sont inscrits dans le programme établi par la direction générale de l’hôpital. Le pari à gagner est également dans ce point précis : il faudrait avoir les arguments nécessaires afin de convaincre le ministre de la santé de l’urgence de ce projet pour qu’il accepte de débloquer une enveloppe financière conséquente pour réhabiliter, effectivement, des services dont les murs sont délabrés et les plafonds sont éventrés. Un constat que tout le monde partage, et c’est le moins que l’on puisse dire à ce propos. M.Kherrab