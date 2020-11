"ObserAlgérie"Par Maacha H. 27 novembre 2020 10 h 40 min "Voici le prix du vaccin anti-covid que compte se procurer l’Algérie"Le professeur Ryad Mahiaoui, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, a révélé le prix approximatif du fameux vaccin anti-covid que l’Algérie a promis d’acquérir dès sa disponibilité et quel qu’en soit le coût. Intervenant, mercredi 25 novembre, sur les ondes de la Radio nationale, le Pr Ryad Mahiaoui a fait savoir que le prix du vaccin contre le coronavirus que l’Algérie allait importer se situerait entre 5 et 35 dollars la dose, soit entre 650 à 4 500 dinars (taux de change officiel ). Cette déclaration du spécialiste algérien intervient 48 heures après que la Russie a annoncé que son vaccin « Spoutnik V », développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, ne coûterait pas plus de 10 dollars (environ 1 300 dinars). Par ailleurs, le Dr Ryad Mahiaoui a souligné que l’Algérie devrait acquérir entre 5 à 10 millions de doses du vaccin anti-covid, afin de s’assurer que le plus grand nombre de citoyens soient vaccinés. À ce propos, il a indiqué que la priorité dans l’administration du vaccin serait donnée pour le personnel médical et les personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que pour les personnes âgées. Il convient de rappeler que le Dr Elias Ag Bey Akhamouk, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus, avait révélé, mardi 24 novembre, que l’importation du vaccin anti-covid 19 était prévue au premier trimestre de l’année 2021 en Algérie. De son côté, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait avoué, lundi 23 novembre, qu’il était « difficile » de choisir le bon vaccin contre le coronavirus que l’Algérie devrait acquérir, étant donné que pas moins de six vaccins sont en phase III des essais cliniques et peuvent être approuvés par l’OMS. Il a précisé que les spécialistes allaient s’appuyer sur plusieurs critères avant d’en choisir un.