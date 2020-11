"GoogleNews" Par FARAH K. 12 novembre 2020 "D’origines algériennes, l’ex-VP de Pfizer prudent concernant le vaccin"Coronavirus – Suite à l’annonce de la découverte du vaccin contre le Covid-19 par le géant américain, l’ancien vice-président du groupe Pfizer d’origines Algériennes, Mohand Sidi Saïd, déclare qu’il faut rester prudent. Il est à noter que l’annonce de la découverte du vaccin contre le Covid-19 par le géant de l’industrie pharmaceutique Pfizer en collaboration avec la société allemande BioNtech a suscité un immense espoir à travers le monde entier. Toutefois, l’ancien vice-président du groupe américain, d’origines Algériennes, Mr Mohand Sidi Saïd, lors d’une intervention sur la chaîne France Info déclare qu’il faut quand même rester prudent concernant le vaccin produit par Pfizer, selon notre source le site Vava Innova. En effet, Mohand Sidi Saïd estime que Pfizer possède l’expérience et le personnel voulus pour le développement d’un vaccin dont l’efficacité est estimée à 90 %. Néanmoins, le hic avec ces annonces de vaccin, selon l’ancien vice-président; c’est que les citoyens vont baisser les gardes et négliger les gestes barrières plus tôt qu’il ne le faut, toujours d’après notre source. Notamment, Mr Mohand Sidi Saïd donne plusieurs exemples d’études de phase 3 qui étaient très prometteuses et dont l’antidote semblait efficace mais que l’agence américaine du médicament n’a pas homologué. C’est dans ce sens que l’enfant de Djurdjura estime qu’il faut être patient; que l’étude soit finalisée à 100 % et le protocole connu pour pouvoir crier victoire, toujours selon notre source. Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer en chiffres Il est utile de savoir que le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNtech n’a pas encore été commercialisé; que les commandes affluent déjà de tous les côtés. Avec 50 millions de doses en 2020 et 1,3 milliards de doses pour l’année 2021. Toutefois selon les capacités de production du laboratoire, tout le monde ne pourra pas être en premier. Dans un scénario optimiste, la campagne de vaccination contre le Covid-19 pourra débuter dans le premier trimestre de l’année 2021. Dont, les premières quantités seront sûrement destinées aux pays producteurs, à savoir; l’Allemagne et les États-Unis.