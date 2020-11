"L'Expression" Kamel BOUDJADI 26-11-2020 "519.000 quintaux attendus cette année Goûtez les oranges de Tizi Ouzou!"Des baisses sensibles du prix des oranges sont constatées à travers les marchés de la wilaya. Bonne nouvelle pour les consommateursBonne nouvelle pour les consommateurs Si du coté des olives, la wilaya s'attend à une faible production, il n'en est heureusement pas de même pour la filière des agrumes. Selon les prévisions de la direction des services de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou, ce sont quelque 519.000 quintaux d'agrumes, toutes variétés confondues qui sont attendus cette année, à travers les exploitations. Les mêmes prévisions font remarquer la hausse de la production qui atteindra le taux de 362 quintaux à l'hectare. La récolte a déjà commencé et se poursuivra, selon la DSA, jusqu'au mois de février. En fait, la hausse de la production, en ce début de récolte, commence déjà à se faire sentir sur la mercuriale régnant dans le secteur du commerce de ce produit. Des baisses sensibles du prix des oranges sont constatées à travers les marchés de la wilaya, exception faite du citron qui reste encore vendu à un prix trop élevé avoisinant les 300 dinars. Aussi, un optimisme apparent règne parmi les consommateurs qui s'attendent à une baisse plus sensible des prix d'ici quelques semaines. Pour leur part, les producteurs affichent un satisfecit, tout comme les services de l'agriculture, qui ont fait un travail exceptionnel dans l'accompagnement des agriculteurs sur le terrain. Les techniciens de la DSA étaient, en effet, constamment sur le terrain pour accompagner les producteurs dans leurs travaux par des conseils et des orientations et surtout la sensibilisation. Au début de la saison, l'apparition de la mouche des agrumes a créé une véritable panique, mais la présence accrue sur le terrain des services concernés a fait reculer le danger. Selon la définition des scientifiques, la cératite ou mouche méditerranéenne des fruits, Ceratitis capitata Weidman, est un insecte diptère qui compte parmi les plus grands ravageurs des agrumes. il pique les fruits non encore mûrs pour y pondre des oeufs, causant des dégâts, fruits touchés qui deviennent véreux et jaunes rapidement avant de tomber précocement en octobre. Une lutte chimique rationnelle s'impose alors, en déposant des pièges à phérormone dans les vergers d'agrumes dès le mois d'août. Le premier traitement insecticide coïncide avec la fin du mois de septembre lorsqu'on constate la présence de plus de trois mouches/piège/jour ou bien six mouches/trois relevés/semaine. Le deuxième traitement doit être réalisé deux semaines après le premier ou lorsque on enregistreplus de trois mouches par piège et par jour. Aussi, l'abondance de l'orange vient combler le vide laissé, cette année, par l'olive qui enregistre une baisse sensible de la production. Selon les chiffres de la direction des services de l'agriculture, la production prévisionnelle attendue cette année est estimée à 7,4 millions de litres d'huile d'olive alors que l'année dernière, les mêmes services ont fait état de la récolte de quelque 18 millions de litres où les prix se sont stabilisés à 700 dinars le litre, mais cette année, beaucoup redoutent une flambée des prix à l'instar de celles qui surviennent à chaque faible récolte. L'on a observé, en effet, durant ces années, des pics dans les augmentations, qui ont porté le prix à 1.000 dinars/litre.