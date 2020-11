"Sud Horizons"Samedi 28 Novembre 2020" Lutte contre le Coronavirus : l’Armée à la rescousse " Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, jeudi dernier, une cérémonie de conversion temporaire de l'hôtel militaire du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'Armée a entamé sa visite par la tenue d'une rencontre avec les cadres et personnels de la santé militaire, médecins et infirmiers. Il a saisi cette occasion pour souligner l'engagement du Haut commandement de l'ANP à suivre, sur le terrain, l’état de disponibilité et d'état-prêt des structures de la santé militaires pour faire face à la propagation de l'épidémie du coronavirus. «Dans le cadre de l’engagement du Haut commandement de l'Armée nationale populaire à suivre, sur le terrain, l’état de disponibilité et d'état-prêt des structures de la santé militaire afin de faire face à la propagation de l'épidémie du coronavirus, il me plaît de me retrouver, une fois encore, parmi les personnels de la santé militaire, et de présider aujourd'hui la cérémonie de conversion temporaire de l'hôtel militaire du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire, dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de cette dangereuse épidémie. Ainsi, j'ai dispensé des instructions à l'effet de doter cette infrastructure hôtelière d'une capacité de 120 lits, de tous les équipements médicaux nécessaires, à l'instar des équipements de respiration artificielle, et d’un staff médical et paramédical qualifié, et de la mettre à la disposition du système de santé publique», a-t-il dit.