"Ministères de l’intérieur et de la Transition énergétique : Une commission mixte pour le développement du r

"Sud Horizons"27 novembre 2020" Ministères de l’intérieur et de la Transition énergétique : Une commission mixte pour le développement du renouvelable au niveau local"Une commission mixte sera prochainement installée dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action des collectivités locales en matière de transition énergétique et d’énergies renouvelables, a indiqué jeudi dernier le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales dans un communiqué. Lors d’une réunion tenue mardi entre le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chams Eddine Chitour, les deux membres du gouvernement ont convenu d’installer une commission mixte composée d’experts des deux secteurs et qui aura pour mission la définition et l’élaboration d’un plan d’action des collectivités locales en matière de transition énergétique et d’énergies renouvelables. Cette commission a pour but de permettre la concrétisation effective et le suivi régulier de ce partenariat entre les deux secteurs, a fait savoir la même source. Beldjoud a insisté sur la nécessité d’impliquer les responsables locaux dans la mise en œuvre des programmes et des actions de transition énergétique et d’énergies renouvelables dans les collectivités locales pour la réussite de la transition énergétique. Par ailleurs, cette rencontre a permis aux deux ministres, en présence des cadres des deux ministères, d’examiner l’état des lieux de la collaboration entre les deux secteurs, et ce, à travers le bilan des réalisations en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, notamment au niveau des écoles, des habitations des zones d’ombre et de l’éclairage public dans plusieurs communes du pays. A ce titre, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer cette collaboration intersectorielle par la promotion de l’efficacité énergétique et un développement accru des énergies renouvelables en vue d’alléger un tant soit peu la facture énergétique des communes. Les deux ministres se sont également entendu d’œuvrer étroitement en vue d’introduire d’une manière progressive l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les projets d’infrastructures du secteur (nouvelles constructions, réhabilitation du vieux bâti et éclairage public).