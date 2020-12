"El Moudjahid" 08/12/2020" Russie : Début de vaccination des travailleurs à risque"La ville de Moscou a commencé à vacciner les travailleurs à risque dans de nouveaux centres de vaccination ouverts à travers la ville. Soixante-dix centres de vaccin ont été ouverts dans la capitale russe, destinés dans un premier temps aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants. «Les citoyens des principaux groupes à risque qui, en raison de leurs activités professionnelles sont en contact avec beaucoup de personnes peuvent se faire vacciner», ont indiqué les autorités. La Russie a été un des premiers pays à annoncer le développement d'un vaccin — baptisé Spoutnik V en référence au satellite soviétique — en août, avant même le début des essais cliniques à grande échelle. Le vaccin est actuellement dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires. Ses créateurs ont annoncé le mois dernier un taux d'efficacité de 95%, selon les résultats provisoires. Selon eux, le vaccin sera moins cher et plus facile à stocker et transporter que certains autres. Le vaccin, administré en deux doses à 21 jours d'intervalle, est à «vecteur viral», utilisant deux adénovirus humains. Il sera gratuit pour les citoyens russes et administré sur une base volontaire.