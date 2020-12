"A 1Par Nourredine B " 10:41"08/12/2020" Covid-19 : le Royaume-Uni a commencé, ce mardi, sa campagne de vaccination massive"  Par Nourredine B | 08 Décembre 2020 | 10:41 Après la Russie, le Royaume- Uni a lancé, mardi matin, sa campagne de vaccination massive contre le Covid-19, selon les médias britanniques qui précisent que le vaccin Pfizer/BioNTech a commencé à être administré aux personnes les plus vulnérables. Les mêmes sources ont focalisé sur la médiatisation d’une vieille britannique de 90 ans, Margaret Keenan (Photo- DR), devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech. De fait, les caméras de télévision ont montré la nonagénaire, hospitalisée à Coventry, dans le centre de l'Angleterre, en train de recevoir la piqûre, assise dans son fauteuil et échangeant paisiblement avec l'infirmière. Toutefois, note la presse, la majorité de la population devra attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnel des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans, mettant en avant que la distribution du vaccin sera «un marathon et pas un sprint», a dit dans ce sens le directeur médical du service public de santé (NHS) Stephen Powis. A noter que Royaume-Uni compte parmi les pays les plus endeuillés d’Europe avec près de 61.500 morts.