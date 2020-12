Production du vaccin anti Covid-1 ‘’Spoutnik V’’ : «La Russie se tient prête à aider l’Algérie », selon Igor B

"A 1"Par Moumène Belakram | 08 Décembre 2020 | 11:19" Production du vaccin anti Covid-1 ‘’Spoutnik V’’ : «La Russie se tient prête à aider l’Algérie », selon Igor Beliaev"Dans un entretien accordé, mardi, à l’agence ‘’Sputnik’’ l’ambassadeur russe en Algérie, Igor Beliaev (Photo) a affirmé que son pays se tenait prêt à aider l’Algérie pour produire le vaccin ‘’Spoutnik V’’ localement et ce par l’intermédiaire «de fonds souverain russe, qui est en charge de distribué le vaccin à l’étranger», a-t-il déclaré. Révélant avoir déjà discuté ce point avec les ministres algériens de la santé et celui de l’industrie pharmaceutique, Igor Beliaev explique que ce fonds souverain «propose plusieurs formes de coopération, dont l’acquisition directe, le transfert de technologie, le fabrication en commun et la participation aux tests de la troisième phase, qui sont les formules que nous avons proposées à l’Algérie», a-t-il souligné. L’ambassadeur russe n’a pas été sans assurer que le taux d’efficacité du vaccin ‘’Spoutnik V ‘’ était de 95%, ce qui confirme, à ses dires, qu’ «il est l’un les meilleurs vaccins dans le marché» et ce, a-t-il déploré, « malgré la campagne de dénigrement dont il fait l’objet». Pour l’heure, les autorités algériennes observent une juste prudence, préférant attendre les conclusions scientifiques finales, devant être avalisées par l’OMS.