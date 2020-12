Les hautes ambitions du vaccin russe Spoutnik-V contre le Covid-19

"LE MONDE"Les hautes ambitions du vaccin russe Spoutnik-V contre le ... www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/25/... Autre avantage du vaccin russe : il peut être stocké à une température entre + 2 et + 8 degrés. D’autres pays sont régulièrement cités comme participant aux tests de Spoutnik-V ou comme ..Dans la course mondiale au vaccin contre le Covid-19, la Russie n’entend pas seulement aller vite : elle voit grand. Mardi 24 novembre, Moscou a confirmé sa volonté de se placer parmi les nations qui compteront dans l’éradication de la maladie par une vaccination de masse, en 2021 et au-delà. A la manœuvre, le fonds souverain du pays (RDIF), qui a soutenu le développement du vaccin Spoutnik-V et assure maintenant sa promotion à l’étranger. C’est lui qui a annoncé, mardi, que celui-ci serait vendu sur les marchés internationaux à un prix « inférieur à 10 dollars [8,40 euros] la dose » (il en faut deux pour une vaccination complète). Seul AstraZeneca fait mieux, avec un vaccin annoncé « à prix coûtant », soit 2,50 dollars, mais uniquement « le temps de la pandémie » et après avoir reçud’importants financements publics. En Russie même, Spoutnik-V, développé par le laboratoire Gamaleïa, dépendant du ministère de la santé, sera distribué gratuitement. Moscou prévoit de commencer une vaccination de masse fin décembre ou début janvier 2021. D’autres projets russes sont en cours de développement, dont celui du laboratoire Vektor. Lire aussi :| le laboratoire britannique AstraZeneca annonce une efficacité de son vaccin à 70 % Nous voulons bien sûr un retour sur nos investissements, mais c’est un objectif avant tout humanitaire, expliquait dans un entretien au Monde, à la veille de ces annonces, le patron du fonds, Kirill Dmitriev. Nous voulons aider le monde et agir en chevaliers blancs. » S’agissant des investissements consentis, impossible d’obtenir un chiffre précis, si ce n’est qu’il est « bien inférieur aux 15 milliards de dollars débloqués aux Etats-Unis ». Les premières livraisons devraient intervenir dès janvier 2021, vers l’Inde, le Brésil, la Corée du Sud, la Chine « et quatre autres pays » prêts à produire le vaccin chez eux. Autre avantage du vaccin russe : il peut être stocké à une température entre + 2 et + 8 degrés. D’autres pays sont régulièrement cités comme participant aux tests de Spoutnik-V ou comme futurs clients, comme le Mexique ou le Pakistan. Une livraison à la Hongrie de quelques doses a ainsi fait l’objet d’une mise en scène soignée. En tout, selon RDIF, plus de quarante pays seraient intéressés, pour un total d’un milliard de vaccins, soit 2 milliards de doses. La difficulté, dès lors, est moins de trouver des clients que des partenaires aux capacités de production suffisantes. « Pour l’heure, ces partenaires cumulent une capacité de production de 500 millions de vaccins, explique M. Dmitriev, ce qui fait que nous ne pouvons encore signer tous les contrats. » En France, l’Institut Pasteur fait l’objet de sollicitations, pour l’instant sans succès. Scepticisme des scientifiques .