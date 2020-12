"L'E R" 09 Déc 2020  Régions "Skikda : Grippe saisonnière L’ANP entame la vaccination dans les zones enclavées" Une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et détection du virus Covid-19 au profit des habitants des zones reculées de la wilaya de Skikda relevant de la cinquième région militaire, a été entamée en application des instructions du Commandement suprême de l’Armée nationale populaire (ANP) concernant les soins médicaux aux citoyens des zones enclavées . C’est ainsi que la cinquième région militaire a organisé, à partir du 07 décembre 2020, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et la détection du virus Covid-19, à l’aide de tests de détection rapide, au profit des habitants des zones reculées la wilaya de Skikda à l’instar de la zone de Dar Issa dans la municipalité de Cheraia , district de Collo , où le personnel médical équipé de tous les moyens matériels et des compétences humaines des médecins et des ambulanciers paramédicaux affiliés aux services de santé militaire de la cinquième région militaire a été déployé à travers cette zone isolée. Imed Moues