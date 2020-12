E R 09 Déc 2020  "Annaba"Alphabétisation Coup d’envoi, hier, de la rentrée" L’année scolaire pour les classes d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (2020-2021) a été lancée officiellement, hier, dans la wilaya d’Annaba à l’instar de l’ensemble du territoire national par l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (ONAEA). Ce dernier a fait état d’un nombre d’inscrits atteignant 5 000 personnes, dont 4 700 femmes, en faisant noter que la rentrée est progressive et adaptée aux spécificités de chaque semestre, en fonction de l’organisme d’affiliation et de la disponibilité des places au niveau de chaque structure d’accueil et de la région. Cette démarche répond à un souci de préservation de la santé des apprenants et de leurs familles après la fermeture des classes dédiées à ce mode d’enseignement, en raison de la pandémie Covid-19. L’ONAEA a pour mission, rappelons-le, de réunir les conditions matérielles, humaines et pédagogiques à même de permettre aux algériens et algériennes qui n’ont pas eu accès à l’enseignement classique, de jouir de leur droit à l’éducation, dans le cadre d’une vision holistique de l’éducation adoptée par le ministère de l’Education nationale tendant à garantir le droit à l’éducation pour tous et à vie. Dans le contexte sanitaire actuel et vu le risque potentiel qui guette les personnes âgées concernées par les programmes d’alphabétisation, une série de mesures ont été prises afin de préserver la santé des apprenants et des enseignants, à travers la mise en œuvre stricte d’un protocole sanitaire spécial et l’adoption de groupes d’éducation à raison de 10 élèves chacun. Selon l’Office national, aucun semestre ne saurait être ouvert sans la réunion de toutes les conditions nécessaires en termes de structures futures et de mesures préventives. Il devient ainsi primordial de veiller rigoureusement au respect de la nouvelle organisation éducative, en cette circonstance et à l’application des opérations de rattrapage et d’évaluation. Ce qui devrait permettre de remédier aux conséquences de l’interruption d’apprentissage, qui a duré plusieurs mois. Zarrougui Abdelhak