"13/12/2020" La Russie a commencé les vaccinations"En Russie, 70 cliniques ont commencé à inoculer le vaccin Spoutnik V COVID-19 ce samedi, selon l’annonce d'une Cellule gouvernementale en charge du coronavirus. Ceci marque le début de la première vaccination dans le pays qui, comme ses voisins d’Europe, fait face à une “deuxième vague” de la maladie. Selon Moscou, sa solution biologique sera avant tout mise à la disposition des couches socio-professionnelles les plus exposées au virus, notamment les travailleurs médicaux, les enseignants et les travailleurs sociaux. "Vous travaillez dans un établissement d'enseignement et vous avez la priorité absolue pour le vaccin COVID-19, gratuit", annonce ainsi un message SMS, diffusé dans le pays, et destiné aux enseignants (Reuters). Notons que l’âge maximal pour se voir administrer ce vaccin est de 60 ans, une disposition qui peut sembler quelque peu étonnante, sachant que l’âge médian des décès est de 84 ans (avec 65% qui sont associés à une comorbidité, comme des pathologies cardiaques et de l’hypertension artérielle). Le vaccin russe - dont on ne connaît pas encore les possibles effets indésirables à long terme ; de même que les tous les autres vaccins, actuellement plébiscités par les nations occidentales et chinoise - exclut également, les personnes souffrant de certains problèmes de santé, les femmes enceintes et celles qui ont eu une maladie respiratoire au cours des deux dernières semaines. Sur le continent européen, le Royaume Uni devrait être le prochain à commencer inoculer un vaccin à ses poulations, après la Russie, qui les a tous pris de vitesse. Ayi Renaud Dossavi