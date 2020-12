" C A N" 14/12/2020" Saïda : Distribution prochaine de plus de 240 logements publics locatifs à Hassasna"Plus de 240 logements publics locatifs (LPL) seront distribués dans la daïra de Hassasna (Saïda) en début d’année 2021, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya. Il s'agit de190 logements dans la commune de Maâmoura et 51 autres dans la commune de Hassasna, a-t-on indiqué, soulignant que les deux sites urbains ont fait l'objet d’opérations d’aménagement extérieur à travers leur raccordement aux différents réseaux, notamment d’alimentation en eau potable, d’assainissement et de l’éclairage public, en plus de la construction des trottoirs et le revêtement des routes. L’Office de promotion et de gestion Immobilière (OPGI) a organisé, mardi dernier, un tirage au sort pour déterminer les positions des logements des bénéficiaires, en présence de la cheffe de daïra de Hassasna, selon la même source. D’autre part, un projet de réalisation de 489 logements de la même formule est en cours dans les communes de Hassasna, Maâmoura et Aïn Skhouna, relevant de la même daïra avec un taux d’avancement des travaux entre 50 et 95%, a-t-on fait savoir. A noter que l’OPGI chapeaute un programme globa l de 890 logements publics locatifs dans la daïra de Hassasna, dont 400 ont été réalisés et le restant est en cours. La wilaya de Saïda compte, globalement, un programme de logements publics locatifs de 15.236 unités dont 10.524 ont été réalisées et le restant est en cours, selon la direction du logement.