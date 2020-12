"C A N"14/12/2020" Médéa : Début des travaux de raccordement en gaz naturel de six communes "avant la fin de l’année" (Wali)"Les travaux de raccordement en gaz naturel de six communes de la wilaya de Médéa "seront lancés, avant la fin de l’année en cours", a annoncé samedi le wali, Djahid Mousse. "Le lancement des travaux de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel des communes Si-Mahdjoub, Ouled-Bouaachra, Hannacha, Bouaichoune, Sidi-Ziane et Robeia" interviendra, d’ici une dizaine de jours", a indiqué le chef de l’exécutif, lors de l’émission, "l’invité du jour " de radio "Titteri". Il a ajouté qu’une importante agglomération urbaine relevant de la commune de Zoubiria, en l’occurrence "Gouia", sera raccordée également au réseau de distribution local de gaz nature. Plus de 8.000 foyers, ventilés à travers ces communes de l’ouest et l’est de la wilaya, seront raccordés, à la faveur de ce projet, tant attendu par les habitants de ces localités. M. Mousse a annoncé, en outre, la mise en service "prochaine" du réseau de distribution de gaz naturel qui va alimenter les localités de Tablat, Baata, El-Aissaouia et Mezghena, au nord-est de Médéa.