"C A N"14/12/2020" Ouargla : Plus de trois milliards DA pour renforcer les actions de développement local"Un montant global de plus de trois (3) milliards de dinars a été mobilisé au titre du budget de la wilaya d’Ouargla pour l’exercice 2021, en vue de renforcer les actions de développement local, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. Adoptée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), cette enveloppe financière est destinée à financer plus de 80 opérations, tous secteurs confondus, notamment celui des travaux publics qui s’est taillé une bonne part de ce budget, pour l’amélioration, la réalisation, la réhabilitation et l’aménagement du réseau routier de la wilaya, a-t-on fait savoir. Le financement devra également profiter au secteur des ressources en eau à travers la réalisation d’une série de projets susceptibles d’améliorer l’alimentation en eau potable (AEP), comprenant l’entretien et la maintenance de certaines parties du réseau d’AEP, et de renforcer le réseau d’assainissement. Le secteur de la Santé s’est vu accorder, pour sa part, une opération d’acquisition de dix (10) nouvelles ambulances médicalisées à affecter aux polycliniques de certaines communes de la wilaya, en su s d’autres équipements médicaux, dont des reins artificiels pour l’hémodialyse. L’acquisition de fauteuils roulants et de tricycles pour personnes aux besoins spécifiques, font également partie des opérations projetées dans le cadre de ce budget de wilaya. Les secteurs de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le secteur de la Culture ne sont pas en reste, puisqu’ils bénéficient eux aussi de projets dans le cadre de ce financement, selon les services de la wilaya.