Oum El Bouaghi : Raccordement de 56 foyers de la commune Berriche au réseau de gaz naturel

"C A N" 14/12/2020"Oum El Bouaghi : Au total, 56 foyers de la mechta Bouslah dans la commune Berriche (wilaya d’Oum El Bouaghi) ont été raccordés mardi au réseau de gaz naturel, a-t-on appris de la chargée de l’information auprès de la société de distribution de l’électricité et du gaz d’oum El Bouaghi. L’opération s’inscrit dans le cadre des projets de raccordement aux réseaux de gaz et d'électricité dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a déclaré Narimène Benzleikha à l’APS, précisant que ces projets sont financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. La réalisation du réseau de raccordement au gaz naturel (d’un linéaire de 8km) vers cette mechta a nécessité un budget de plus de 21 millions de dinars, a-t-elle déclaré. Plus de 640 foyers de plusieurs mechtas des communes d’Ain M’lima, Ain Zitoune, Ouled Kacem et Sigus ont été raccordés depuis début 2020 au réseau du gaz naturel, a rappelé la même source.