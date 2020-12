"C A N"14/12/2020" Souk Ahras : Récupération en un mois de 6180 m3 d'eau après élimination de 17 branchements sauvages"Les actions d’élimination de 17 branchements sauvages effectuées au cours du mois de novembre passé sur les réseaux de distribution d’eau potable dans la wilaya de Souk Ahras ont permis de récupérér 6.180 m3, a indiqué mardi, la responsable de la cellule de communication de l’unité locale de l’ADE, Nabila Lemouchi. Les agents de l’entreprise ont éliminé à travers les trois communes de Souk Ahras, Sedrata et Mechrouha 17 branchements sauvages sur le réseau d’eau potable durant le mois de novembre qui a connu la reprise des actions de contrôle suspendues depuis l’apparition de l’épidémie du Covid-19, a-t-elle précisé à l’APS. Le volume d’eau ainsi récupéré dépasse le volume récupéré suite au traitement des fuites d’eau depuis début 2020 estimé à 4.800 m3, selon la même responsable. Le repérage des branchements illicites s’est déroulé en présence des responsables du contentieux de l’ADE et des procès-verbaux de règlement à l’amiable ont été signés avec les auteurs de ces branchements, a déclaré la même source qui a souligné que les branchements illicites sont le fait d e citoyens et parfois d’entreprises privées et de promoteurs immobiliers. Depuis début 2020 à novembre passé, l’ADE de Souk Ahras a traité 3.830 points de fuite sur le réseau d’eau potable de la wilaya qui s’étend sur 1.665 km linéaires,a-t-on fait savoir, ajoutant que 1.458 des fuites concernent des branchements individuels, 2.121 les canalisations de distribution et 260 les canalisations de raccordement.