"C A N"14/12/2020" Annaba"Aéroport Rabah Bitat "La réfection de la piste principale" Reprise difficile des vols domestiques à partir de l’Aéroport international « Rabah Bitat », même si le trafic a eu lieu comme prévu le 6 décembre dernier, à partir de cette infrastructure aéroportuaire et que deux vols domestiques sont assurés par jour, au moyen d’aéronefs de petite capacité, des ATR. En effet, selon des travailleurs, qui ont préféré garder l’anonymat, la reprise des vols domestiques a connu une certaine difficulté en raison des travaux, en cours, de réfection de de la piste principale. Selon toujours la même source, les travaux en question, lancés il y a presque une année, ont ciblé cette piste essentielle de 3000 mètres, et devront être réceptionnés au mois de mars de l’année 2021. Devant cette situation fâcheuse a plus d’un titre, expliquent nos sources, les responsables de l’aéroport ont été forcés d’opter pour la seconde piste, dont la trajectoire est beaucoup moins importante (2300 mètres) et qui est plus, n’est pas dotée de la totalité des instruments de contrôle, à l’exemple de la météo. Les travailleurs n’ont pas été tendres avec les autorités aéroportuaires, qui, selon eux, cachent leur incompétence derrière la pandémie du covid-19. Comme, ils ont pointé un doigt accusateur surtout en direction des responsables chargés du suivi du chantier au même titre que l’entreprise espagnole en charge des travaux de réfection, qui semblent être carrément en hibernation. Enfin, nos interlocuteurs ont lancé un appel stressant au wali d’Annaba à l’effet de secouer le cocotier pour que la piste principale de cet aéroport soit remise en service dans les meilleurs délais. B.Salah-Eddine