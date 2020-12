Annaba 14/12/2020" Personnes aux besoins spécifiques

"E R"14/12/2020"Personnes aux besoins spécifiques Distribution de 21 tricycles"  41 fois À l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, la direction de l’action sociale et de la solidarité a procédé, hier dans la matinée, à la distribution de 21 tricycles et de bavettes, et ce, lors d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya d’Annaba en la présence du wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine. Voilà une date et une rencontre que l’épidémie n’aura pu empêcher, reportée de deux jours certes, mais pas annulée, la cérémonie annuelle, en l’honneur des personnes aux besoins spécifiques d’Annaba fut modérée en raison des conditions et contraintes imposées par la COVID-19 et le protocole sanitaire en vigueur. Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée au niveau du siège de la wilaya d’Annaba en présence des élus de la wilaya, le wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine et le directeur de la DAS Annaba M. Sayad Mourad, les tricycles ont été remis officiellement à leurs heureux bénéficiaires. A travers cette nouvelle initiative la DAS Annaba aura ainsi réalisé 85% des objectifs qu’elle s’est fixée, en la matière de distribution de tricycles. Entre 2018 et 2020, ce sont 385 engins, qui ont été fournis à l’intention des handicapés moteurs d’Annaba. S’exprimant en marge de cette cérémonie, M. Sayad a indiqué qu’il reste encore 23 tricycles à distribuer avant de clôturer la liste des demandes de l’année 2020. À ce jour L’Algérie, compte 334.007 personnes aux besoins spécifiques, dont approximativement 26.500 personnes dans la wilaya d’Annaba, parmi lesquelles 3.248 personnes vivant avec une déficience intellectuelle, 3.598 non-voyants, 3.600 sourds et muets, 6.740 handicapés moteurs et 3.284 déficients mentaux à 100%, sans oublier les 500 autistes À son niveau la DAS d’Annaba s’efforce de promouvoir la politique de l’intégration socioprofessionnelle, ce qui loin d’être facile sans le concours des entreprises locales, qui encore aujourd’hui ne se conforment pas à l’obligation, qui leur est faite de réserver un quota de 1% de postes de travail aux personnes handicapées. De même qu’avec l’épidémie de la COVID-19 et la mobilisation des ressources nationales, plusieurs projets comme les fermes pédagogiques ont pris du retard. Le programme des « fermes pédagogiques ». Adopté en 2008 et révisé en 2017, ce programme devait être lancé dans la wilaya d’Annaba, voilà deux ans, explique-t-on. SS