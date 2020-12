"Annaba Solidarité en temps d’hiver L’association Ô jeunes vole au secours des enfants démunis""

"E R"14/12/2020" Annaba L’association Ô jeunes vole au secours des enfants démunis" Le mouvement associatif ne cesse d’intensifier ses initiatives, ces derniers jours, pour venir en aide au profit des couches démunies de la société. Parmi les associations, qui se sont impliquées dans cette cause humanitaire, figure l’association Ô jeunes de la wilaya de Annaba qui, depuis des années, s’attelle à orienter, aider les enfants, voire accompagner la société civile dans l’action de solidarité. Cette fois-ci, avec le froid qui s’installe, les membres de l’association Ô jeunes viennent de contribuer à leur façon afin de garder tous les enfants au chaud, grâce au lancement d’une collecte solidaire de manteaux imperméables au profit des enfants démunis. De nombreuses familles se sont vues frappées, ces derniers temps, de plein fouet par la crise sanitaire et économique induite par la propagation de la pandémie covid-19 et se retrouvent du jour au lendemain dans le besoin. Ainsi, les membres de l’association ambitionnent, via cette action, d’améliorer les conditions de vie et de porter assistance aux jeunes d’âge scolaire les plus défavorisés de la wilaya, notamment ceux qui habitent dans les zones d’ombre afin de leur permettre de faire face à la rudesse de l’hiver. Pour mener à bien cette campagne d’aide, les organisateurs lancent un appel aux âmes charitables, aux bienfaiteurs, aux citoyennes et citoyens sensibles à la misère d’autrui pour participer à cette initiative de bienfaisance et contribuer par leurs dons, afin d’atténuer, un tant soit peu, la souffrance des nécessiteux et leur permettre de passer un hiver au chaud. Les personnes voulant contribuer à aider les enfants nécessiteux durant cette saison hivernale, sont appelés à contacter les initiateurs soit via la page Facebook de l’association : « Association Ô jeunes », soit via ce numéro de téléphone suivant : 0561128261. Hanine Boucenna