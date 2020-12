"Annaba"Volontariat 2.500 arbustes plantés en moins d’un mois "

"E R"14/12/2020"Volontariat 2.500 arbustes plantés en moins d’un mois" À l’occasion de la journée mondiale de la montagne et la semaine nationale du bénévolat, le mont Edough et la commune de Chetaïbi ont accueilli une série d’activités écologiques, à l’image des randonnées et des opérations de plantation d’arbustes, dans le cadre de la régénération de la flore de la wilaya d’Annaba, dépassant avec cette nouvelle action le cap des 2.500 arbustes planté depuis le mois de novembre dernier. Depuis les incendies criminels, qui ont ravagé une importante partie des forêts de l’Ouest du pays, les opérations de plantations d’arbustes et la sauvegarde de la flore nationale sont devenus, et plus que jamais auparavant, une priorité. Les opérations de plantations s’enchaînent depuis, et chaque date, fête ou occasion, qu’elle soit nationale ou mondiale, est mue en une campagne de plantation d’arbustes. La journée mondiale de la montagne et la semaine nationale du volontariat sont la combinaison parfaite pour pousser plus avant cette action mise en branle en novembre dernier. Cette action d’envergure fut lancée à l’initiative de la direction des services agricole, la maison de l’environnement, la chambre de l’agriculture, plusieurs directions à l’image de celle du commerce et des associations civile telle l’association Al Ikram. Le concours citoyen a résulté sur le rassemblement de près de 200 volontaires de tous les horizons de la wilaya d’Annaba. Au programme, une randonnée sur une piste de 6 kilomètres dans les forêts de l’Edough, en présence des éléments de la gendarmerie nationale et de la protection civile pour assurer le bon déroulement des activités. Une sortie pendant laquelle les gardes forestiers ont fait découvrir aux randonneurs les variétés de plantes et d’arbres qui dominent cet écosystème particulier de l’est du pays. À la suite de quoi, et au niveau de la commune de Chetaïbi, précisément au niveau de la pépinière « Ezgaâ » où les volontaires ont procédé à la plantation de 200 chênes, portant par cette action le nombre d’arbustes plantés dans la wilaya d’Annaba à plus de 2.500 depuis le mois de novembre, et ce, sans compter les actions entreprises au niveau des zones urbaines de la wilaya d’Annaba. Sadouki Soufiane