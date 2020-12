"E R"14/12/2020"Annaba Ferrovial Cap sur l’augmentation du taux d’intégration"Dans le cadre de l’application du plan de développement de Ferrovial, engagé en 2017, l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires d’Annaba s’est dotée d’un nouvel équipement visant à améliorer ses capacités de production. Ainsi, 25 machines et appareils ont été acquis pour augmenter le taux d’intégration en limitant les importations de l’entreprise en brut de forge. Cet élément pourrait être potentiellement fabriqué par le complexe Sider El-Hadjar ce qui permettra donc une diminution spectaculaire de la facture d’importation. Le plan de développement de Ferrovial, conçu après un audit minutieux de l’entreprise, s’articule autour d’une stratégie industrielle reposant sur l’arrêt de l’importation des intrants susceptibles d’être fabriqués localement, le recours au réseau d’entreprises industrielles locales et la valorisation des compétences techniques acquises de l’entreprise. Dans un autre volet, Ferrovial s’est mise sur la voie de l’efficience économique en adoptant le principe de diversification de la production incluant la fabrication de containers. Cette activité a pour vocation la création de bases logistiques au niveau des grands ports algériens de location de containers et d’offrir aux opérateurs économiques un service de transport maritime et terrestre de marchandises. Dans cette optique stratégique, Ferrovial a conclu une convention avec le groupe algérien de transport maritime (GATMA) pour la production de 8.000 containers. L’entreprise a reçu plus de 60.000 plaques du complexe sidérurgique Sider El-Hadjar pour entamer la fabrication des premiers containers de cette commande, dès début 2021. L’entreprise a consacré une enveloppe financière de 4,2 milliards DA pour son plan de développement dont plus de 2 milliards DA réservés à la modernisation de ses installations industrielles notamment de soudure dans une perspective de renforcement de sa position sur le marché national et d’adaptation aux besoins des opérateurs économiques. Cet objectif de diversification vise à mettre fin à la problématique du mono-client qu’est l’entreprise nationale de transport ferroviaire (SNTF). Ses nouveaux clients sont désormais des opérateurs de divers secteurs : agriculture, bâtiment, travaux publics, hydraulique et transport, leur offrant notamment des citernes de transport de carburants, des bétonnières et des stations mobiles de distribution de carburants. Journée mondiale du montage. Zarrougui Abdelhak