"C A N"15/12/2020"Skikda : Hôpital frères Saâd Guermech Installation d'un réservoir de 10 000 litres d'oxygène"Avant-hier, un réservoir d'oxygène a été acquis et installé dans l'hôpital de référence Covid 19 frères Saâd Guermech- dans la ville de Skikda, dans le but de fournir de l'oxygène aux patients atteints du Coronavirus pendant des jours sans interruption, après des semaines de perturbation dans la livraison et ce afin de fournir à l'institution cette substance nécessaire . Le réservoir tant attendu, d'une capacité de 10.000 litres, a été installé à l'aide d'une énorme grue au-dessous de la plateforme en béton qui a été construite à cet effet à proximité de l'hôpital. La cuve sera mise en service dans les prochains jours, selon la déclaration du directeur de la santé et de la population (DSP) .Il est à noter que ledit établissement hospitalier de référence souffrait de rupture de l'approvisionnement en oxygène, en raison du retard de la société contractante avec le secteur dans la livraison des commandes, avant que les autorités de la wilaya n'interviennent pour accélérer le processus. I M