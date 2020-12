Le projet du port centre d'El Hemdania et le renouvellement de la flotte aérienne pour accéder au marché afri

"C A N"15/12/2020" Le projet du port centre d'El Hemdania et le renouvellement de la flotte aérienne pour accéder au marché africain"ALGER - Le ministre des Transports, Lazhar Hani a indiqué lundi à Alger que la réalisation du projet du port centre d'El Hemdania à Cherchell et le renouvellement de la flotte d'Air Algérie, seront les principales clés pour accéder au marché africain.