"A P S"15/12/2020"Une Algérie plus forte"«L’Algérie est fascinante par ses différentes situations. Le mal ne dure pas pour son peuple. À chaque fois qu’elle est touchée par une épreuve ou une difficulté, un salut divin vient à son secours», a écrit, sur son compte Twitter, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, évoquant, pour l’occasion, un passage du Saint patron d’Alger, Abderrahmane Al-Thaâlibi. Bientôt, dans une à trois semaines, ce sera le retour du président de la République, confronté à une épreuve humaine odieusement exploitée par les partisans du chaos institutionnel avides de supputations. Tebboune annonce l’engagement indéfectible de la nouvelle Algérie prête à relever tous les défis. Dans une conjoncture particulière, chargée de «menaces réelles» à nos frontières, la consécration de la voie démocratique est le rempart inébranlable d’une Algérie «forte et plus forte que certains ne le pensent» et soucieuse de défendre une souveraineté chèrement acquise. Elle sonne inéluctablement la fin des chimères de la transition de toutes les incertitudes, enterrées il y a un an par le choix populaire consacrant l’avènement de la nouvelle Algérie, dotée, à la faveur du référendum du 1er novembre, d’une nouvelle Constitution. Ces acquis démocratiques seront confortés par la révision de la loi organique portant régime électoral. Elle constitue la priorité de la commission nationale présidée par le professeur émérite Ahmed Laraba. Le chantier doit prendre fin dans 10 à 15 jours, a indiqué le président de la République, pour tourner définitivement la page de l’allégeance, du marchandage et de l’intrusion de l’affairisme dans la sphère politique. De nouvelles normes transparentes seront établies pour consacrer l’égalité des chances et la refondation du paysage politique, en rupture avec la pratique des quotas, privilégiée par un régime autocratique et une classe politique discréditée et vouée aux gémonies par le Hirak originel. L’enjeu porte fondamentalement sur l’émergence des institutions légitimes et crédibles, ouvertes aux compétences, aux jeunes, notamment universitaires, et à la société civile, souffrant de la marginalisation et dorénavant assurés du soutien de l’État. Le bond qualitatif caractérise une volonté d’immuniser l’Algérie toujours debout, «grâce à son grand peuple, à la vaillance de son armée, digne héritière de l’ALN, et aux institutions de l’État», a souligné le président de la République attentif à l’évolution de la situation interne et aux derniers développements survenus dans la région «auxquels nous nous attendions». Dans cette nouvelle épreuve, le destin de l’Algérie se forge à l’aune du choix démocratique inaliénable. El Moudjahid