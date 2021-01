"Année 2020 : L’année s’achève enfin Bon débarras!"Les gestes simples de la vie, anodins en apparence, manquent terriblement. Et c’est l’année 2020 qui les a volés. L’année maudite a emporté des êtres chers, séparé les amis proches et brisé la chaleur humaine. Elle a englouti le printemps, éclipsé le soleil de l’été et gâché toutes les fêtes".