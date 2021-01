"Retour du Président Tebboune : des partis et organisations nationales se disent soulagés" Des partis politiques et des organisations nationales ont exprimé leur joie et leur soulagement pour le retour au pays du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, hier mardi, après son séjour en Allemagne, où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé suite à sa contamination à la covid-19. Le Secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN) a écrit dans un Tweet: «Louange à Dieu pour le retour du président de la République en bonne santé, Dieu merci pour son rétablissement et son retour à son peuple et son pays, je prie Allah de préserver l’Algérie, peuple et armée». Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a, quant à lui, écrit sur son compte Facebook: «nous souhaitons à M. le Président de la République la bienvenue et un bon retour. Que Dieu vous garde en bonne santé et vous assiste dans vos missions au service du pays et du peuple». Dans un Tweet, le SG du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a déclaré: «le retour au pays du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en bonne santé après son hospitalisation, nous encourage davantage à travailler main dans la main avec le président Tebboune à qui nous exprimons nos vœux de bonne santé en vue de contribuer à l’édification d’une Algérie stable et prospère». Dans un communiqué, le Secrétariat national de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a reçu «avec soulagement et grande joie» la nouvelle du retour au pays du Président Tebboune, lui souhaitant une bonne santé». Pour sa part, le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a écrit dans un Tweet: «à l’occasion du retour du Président Tebboune au pays, nous lui souhaitons bonne santé et nous lui exprimons notre totale assurance pour un nouveau départ et la poursuite du chemin des Algériens vers une Algérie nouvelle». Quant au parti Tadjamou Amal Al Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son compte officiel Facebook « son profond « soulagement et sa grande satisfaction » pour le retour du président Tebboune en Algérie, priant Dieu « de lui accorder santé et bien-être » pour parachever le processus d’édification engagé au service de l’Algérie et de son peuple ». Dans une déclaration écrite, le mouvement En-Nahdha a affirmé avoir suivi « avec grand intérêt » l’état de santé du Président de la République tout au long de son séjour en Allemagne jusqu’à son retour hier au pays, lui souhaitant « bonne santé, bien-être et réussite dans l’accomplissement de ses missions au service de la patrie et davantage de prospérité au peuple algérien ». Dans le même sillage, le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé sur la page Facebook du parti sa joie pour le retour du Président de la République au pays en bonne santé, priant Dieu de « le guider et de l’aider dans toutes ses missions au service du peuple et de la nation ». Par ailleurs, l’Alliance nationale républicaine a exprimé son «bonheur et son soulagement» après le retour du Président, lui souhaitant «santé et bien-être», ainsi qu’un «prompt rétablissement à tous les malades » tout en priant Dieu d’accorder sa miséricorde aux victimes de la pandémie du nouveau coronavirus». De son côté, le Mouvement de l’Entente nationale a exprimé, dans un communiqué, son « immense bonheur » pour le retour du Président Tebboune dans son pays, lui souhaitant « bonne santé et bien-être », tout en estimant que ce retour « sera un début prometteur pour de nombreux chantiers lancés dans le cadre du programme du Président de la république visant à améliorer la situation des citoyens et mener à bien les réformes engagées sur la voie de l’Algérie nouvelle. »