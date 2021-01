"EL-BAYADH"Une production de plus de 170 000 quintaux de pomme de terre attendue"

" B. Henine le 02.01.2021" Une production de plus de 170 000 quintaux de pomme de terre attendue"La Direction des services agricoles de la wilaya d’El-Bayadh a indiqué que la production de la pomme de terre d’arrière-saison, attendue pour cette saison (décembre-janvier), atteindra 174 000 quintaux ; soit une récolte variant entre 250 et 270 quintaux à l’hectare. Cette campagne qui a été lancée début décembre 2020, et qui se terminera la fin janvier 2021, a déjà touché l’exploitation de 132 ha pour une production de 136 000 quintaux. Par ailleurs, indique-t-on, une plaine d'une superficie de 581 ha a été consacrée pour la culture de ce tubercule très prisé par les ménages. Reste que la chaîne de la commercialisation au niveau de la wilaya d’El-Bayadh fait défaut, voire est très lente, en raison du manque de chambres froides permettant son stockage et l’approvisionnement durant les saisons qui suivent. B. Henine