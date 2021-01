"Mostaganem"Le ministre des Transports assiste aux premiers essais techniques du tramway"

"Mostaganem" Abder Bensadok le 02.01.2021"Le ministre des Transports assiste aux premiers essais techniques du tramway"Le ministre des Transports, Lazhar Hanni, a effectué une visite de travail et d’inspection ce jeudi 31 décembre dans la wilaya pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets relevant de son secteur. Au cours de son programme de visite, il s’est rendu au centre de maintenance du tramway à la Salamandre où une présentation technique du projet a été effectuée par le directeur des transports de la wilaya, le directeur général de Cosider ainsi que le directeur de l'EMA de la région Ouest. Le ministre a ensuite assisté aux premiers essais techniques du tramway sur le premier tronçon d’une distance de 2,4 km avant de se rendre à la gare ferroviaire sachant que la seule voie installé depuis l’ère de la colonisation sur une distance de 45 km présente un état de vétusté. Elle relie le chef-lieu de wilaya à la ville de Mohammadia et de Mascara. Elle est à l'arrêt depuis 2017, car plusieurs trains ont subi de nombreux déraillements. L’infrastructure sera restaurée en divers endroits pour permettre de reprendre le trafic de transport de marchandises et de voyageurs. La délégation ministérielle s’est rendue ensuite à la gare maritime où il a été présenté un exposé sur les activités du port commercial. La tournée s'est achevée par la visite du projet de l'aérogare dont les travaux ont été lancés en 2016, mais à ce jour de force est de constater que seule la piste a été réalisée, c’est ce qui paraît à première vue sur le terrain. Le ministre a insisté auprès des responsables concernés de se mettre au travail afin d’accélérer la cadence des travaux. A. Bensadok