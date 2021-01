"VACCINATION ANTICOVID Pourquoi le vaccin russe l’emporte" Ilhem Tir le 02.01.2021"La stratégie vaccinale de l’Algérie est assumée par le gouvernement, qui a pris son temps pour choisir et opter finalement pour le vaccin russe Spoutnik-V, le premier vaccin antiCovid-19 au monde homologué en août dernier et dont l’efficacité est estimée à 91,4%. Plus de 50 pays ont placé des commandes d'achat pour plus de 1.2 milliard de doses de ce vaccin, qui peut être stocké à une température de +2 à +8 degrés Celsius. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé la signature d’un « contrat de gré à gré simple, pour l’acquisition du vaccin contre la Covid-19 avec un laboratoire russe et ce, en concrétisation de la décision du président de la République d’entamer l’opération de vaccination à partir de janvier prochain». Selon le porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a entamé une «série de discussions avec la société russe qui produit le vaccin Spoutnik-V, alors que des pourparlers se poursuivent avec d’autres parties étrangères». En attendant que d’autres annonces soient faites incessamment sur une éventuelle acquisition d’un autre vaccin, le choix porté sur Spoutnik-V s’avère «bien étudié» selon les experts. Hormis son efficacité testée et prouvée, le vaccin russe est considéré comme un vaccin «habituel», sans danger. Selon le site du Centre national d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleya, un leader mondial dans le domaine de la recherche, «les Russes ont extrait un fragment du matériel génétique du nouveau coronavirus Sars-COV-2, qui code des informations sur la structure de la protéine S (la protéine qui forme la «couronne» du virus et est responsable de s’attacher aux cellules humaines). Ils l’ont inséré dans un vecteur adénovirus déjà connu, afin de l’insérer dans une cellule humaine». Pour garantir une immunité durable, «ils ont également proposé une idée révolutionnaire, consistant à utiliser deux types différents de vecteurs d'adénovirus (rAd26 et rAd5) pour la première et la deuxième vaccination», une sorte de rappel dans 21 jours pour renforcer l'effet du vaccin. L'utilisation d'adénovirus humains comme vecteurs est sans danger car ces virus, qui causent des rhumes, existent depuis des milliers d'années et sont déjà bien connus. Un autre critère qui a pesé lourd dans le choix, est celui du stockage car ne nécessitant pas de gros moyens logistiques, le Spoutnik-V se conserve à une basse température, soit +2 à +8 degrés Celsius, comme la plupart des vaccins déjà utilisés en Algérie et notamment le vaccin antigrippal. Sans oublier le «paramètre prix», car la gratuité du vaccin antiCovid a été décidée par les hautes autorités du pays. Le vaccin russe est, en effet, cédé à moins de 10 dollars la dose contre 19,50 dollars pour le vaccin de Pfizer et BioNTech, 24,34 dollars pour celui de Moderna et 9,17 dollars pour le vaccin d’AstraZeneca. Ce dernier serait envisagé également par le gouvernement algérien, si toutefois les capacités de production du laboratoire en question le permettent, donc, «c’est une affaire de disponibilité», indique-t-on. Sur un autre registre, il y a lieu de préciser que pour l’homologation et l’enregistrement du vaccin Spoutnik-V en Algérie, le problème ne se posera pas car l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) a mis en place toute la procédure pour faciliter l’enregistrement du vaccin, et même les commissions d’homologation et d’enregistrement ont été installées officiellement, jeudi dernier, par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. De ce fait, la campagne de vaccination d’une partie de la population contre le Covid-19 se fera bel et bien dans les délais fixés, soit à partir de ce mois en cours, comme l’avait avancé le président, Abdelmadjid Tebboune. Ilhem Tir