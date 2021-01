En Allemagne, la stratégie vaccinale critiquée jusqu'au sein du gouvernement:AFP, publié le mardi 05 janvier 2021 à 12h45 Les critiques s'intensifient en Allemagne, qui s'apprête à prolonger ses restrictions anti-Covid, contre la stratégie vaccinale jugée, jusqu'au sein du gouvernement, lente et trop dépendante de l'Union européenne. Angela Merkel et les 16 Etats-régions devraient décider mardi d'étendre le confinement partiel en vigueur, probablement jusqu'au 31 janvier, alors que la campagne de vaccinations ne produira ses premiers effets qu'après l'hiver. Les commerces --à l'exception des magasins d'alimentation--, restaurants, bars et lieux culturels devraient ainsi garder portes closes dans les semaines à venir. Les écoles elles aussi devraient rester majoritairement fermées. Les périmètres de déplacement autorisé depuis son domicile pourraient aussi être limités, une mesure radicale en Allemagne. Mais si une prolongation de ces restrictions semble faire consensus, la stratégie vaccinale est elle de plus en plus critiquée. Plus de 264.000 personnes âgées et personnels soignants avaient ainsi reçu lundi une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. - Efficacité non démontrée - Si le rythme de vaccination est beaucoup plus rapide que nombre de voisins européens, des voix s'élèvent en Allemagne pour critiquer sa supposée lenteur. Quelque 44% des Allemands ne seraient pas convaincus par la stratégie vaccinale, contre 40% de personnes confiantes selon un sondage Civey. Le quotidien Bild, le plus lu d'Allemagne, mène ainsi une campagne contre le gouvernement, accusé d'avoir "trop compté sur l'Union européenne" pour s'approvisionner en vaccins, et de privilégier le seul produit Pfizer-BioNTech au détriment du vaccin Moderna. La polémique s'envenime jusqu'au sein du gouvernement de Mme Merkel, à moins de dix mois des élections. Le vice-chancelier et candidat social-démocrate Olaf Scholz a ainsi transmis à son collègue de la Santé, le conservateur Jens Spahn, une liste de questions sur la stratégie vaccinale. "Pourquoi la Commission européenne a-t-elle commandé à l'avance si peu de doses de vaccin? Et pourquoi certaines parties des doses non réclamées par l'UE (...) n'ont-elles pas été commandées pour l'Allemagne?", demande notamment M. Scholz. "Il est toujours juste de mon point de vue d'avoir pris et de prendre ce chemin européen", rétorque le ministre de la Santé, promettant un approvisionnement pour tous les Allemands d'ici l'été.