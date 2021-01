"E M"05-01-2021"Nouvelle gare maritime d’Annaba : Le projet réceptionné courant 2021"Le projet de la nouvelle gare maritime d’Annaba sera réceptionné «courant 2021» pour permettre la reprise du transport maritime de voyageurs suspendu pour cause des travaux de ce projet, ont indiqué mardi des responsables à l’entreprise portuaire de la ville. Selon la même source, une première tranche du projet constituée des premier et second étages, réservés aux voyageurs, sera réceptionnée vers la fin du premier trimestre de l’année en cours, tandis que la seconde et dernière tranche sera réceptionnée au cours du second semestre et inclut le troisième étage réservé aux activités commerciales, à la restauration et à la détente. Les travaux secondaires sont actuellement en cours de parachèvement aux deux premiers niveaux, selon les mêmes responsables, qui ont estimé à 84 % le taux d’avancement des travaux du projet. Lancé en 2016 avec un financement de l’entreprise portuaire d’Annaba, le projet a accusé du retard dû au lancement de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour consolider le terrain, a-t-on expliqué. Lancée sur une surface de 8.000 m3, la nouvelle gare maritime aura une capacité d’accueil de 240.000 voyageurs par an contre 16.000 actuellement.