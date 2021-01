"E R"05 Jan 2021 "Annaba Protocole sanitaire Les citoyens baissent la garde"L’imminente acquisition du vaccin de la fédération russe « Spoutnik 5 » et la visible diminution des cas de contamination à la COVID-19, sont certes de bonnes nouvelles mais, qui ont incité beaucoup de citoyens et de commerçants à trop vite renoncé aux mesures préventives contre la propagation de la COVID-19. C’est clairement visible à présent, dans les bus, les taxis, les magasins, au marché et au sein des endroits publics, le port des bavettes et les gestes barrière ont encore une fois été bafoués, et ce, malgré le renouvellement du confinement sanitaire jusqu’au 15 janvier. Entre novembre et la mi-décembre 2020, et sur les vives recommandations du wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine, les autorités en charge de faire respecter le Protocole sanitaire en vigueur, à savoir, les APC, les daïras, la Sûreté de wilaya, la gendarmerie, la direction des transports ou encore la direction du commerce, ont lancé une série de contrôles pour faire respecter les règles du confinement sanitaire dans la wilaya d’Annaba. Port de bavettes obligatoire dans les zones de commerces et véhicules, distanciation de sécurité et propreté des espaces de vente, des conditions pour le moins simples. Doucement, mais sûrement, au bout de deux mois ces règles ont été reléguées aux oubliettes, les bus et les taxis prennent en charge des passagers sans bavettes, allant jusqu’à ignorer la règle des 50% quant au nombre de personnes transportées. Les supérettes et les commerces font entrer des citoyens sans bavettes, de même pour les vendeurs qui n’en portent pas. Le fait est, qu’avec l’annonce de l’arrivée prochaine du vaccin contre la COVID-19, la population a baissé sa garde en pleine période d’épidémie. Une insouciance qui, il faut le dire, a été encouragé de manière indirecte par le relâchement des autorités à effectuer des contrôles sur le terrain, d’où la situation actuelle. Une situation qui ressemble à celle qui a précédé le second pic de contamination, juste après le mois du Ramadhan 2020 et la première réouverture des commerces. Un risque qu’il faut prendre avec un extrême sérieux maintenant que les lignes de transport inter-wilayas ont été rétablies. Et même si les autorités escomptent recevoir la première commande du vaccin « Spoutnik 5 », avant la fin janvier, il suffit de 15 jours de relâchement pour que le nombre de contaminations augmente, double ou même triple. Les semaines qui viennent, représentent la dernière ligne droite avant le début du dernier chapitre de la lutte contre la COVID-19 en Algérie, c’est précisément en ce temps imparti qu’il faut redoubler d’efforts, de respecter et faire respecter le confinement sanitaire, en prévision de la prochaine étape, à savoir la compagne de vaccination.