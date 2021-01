Ouargla : plus de 1,5 million de quintaux de dattes récoltés

"S H"5 janvier 20213Ouargla : plus de 1,5 million de quintaux de dattes récoltés"Plus de 1,57 million de quintaux de dattes ont été récoltés à ce jour dans la wilaya d'Ouargla, au titre de la campagne de cueillette de la saison agricole 2020/2021 qui se poursuit toujours, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA). La variété de datte supérieure connue sous le label de Deglet-Nour vient en tête de la quantité récoltée avec pas moins de 861.609 quintaux, suivie des variétés Ghers avec 619.955 quintaux et Degla-Beida avec 98.323 quintaux, a-t-on précisé. Plus de 1,55 million de quintaux de cette récolte ont été déjà commercialisés, dont 860.000 QX de Deglet-Nour, 600.000 quintaux de Ghers et 98.000 QX de Degla-Beida, a ajouté la source. Les services agricoles d'Ouargla tablent cette année sur une prévision de récolte de plus de 1,83 million de quintaux de dattes, toutes variétés confondues, dont 1,056 million QX de Deglet-Nour, 671.279 QX de Ghers et 103.271 QX de Degla-Beida. La production de dattes a connu une hausse cette année, due essentiellement à l'entrée en phase de production d'un grand nombre de nouveaux palmiers, ainsi qu'aux campagnes de vulgarisation agricole dont ont bénéficié les agriculteurs et les campagnes de traitement phytosanitaire des palmiers. Cette dernière campagne a ciblé un total de 579.881 palmiers, dont 356.503 ont été traitées contre la maladie parasitaire du Boufaroua et 223.378 palmiers contre celle du Myelois, a-t-on fait savoir à la DSA. La wilaya d'Ouargla compte un patrimoine phoenicicole constitué de 2.723.853 palmiers répartis sur une superficie globale de 23.139 hectares, dont 2.517.186 palmiers productifs. Ce patrimoine est composé de 1.368.902 palmiers de variété Deglet-Nour, 986.214 palmiers de variété Ghers et 162.070 palmiers de Degla-Beida, selon les données de la DSA.